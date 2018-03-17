ТЦ "Охотный ряд" второй раз за день "заминировали" в центре Москвы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Неизвестный второй раз за день сообщил о "минировании" торгового центра "Охотный ряд" в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва по адресу Манежная площадь, д.1, стр.2, в торговом комплексе "Охотный ряд", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент проверяется информация, решается вопрос об эвакуации.

Источник отметил, что ранее в субботу поступал аналогичный звонок, после проверки информация не подтвердилась.