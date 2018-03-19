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Температура в Москве в течение недели останется значительно ниже нормы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В течение недели в столичном регионе в дневные часы ожидаются оттепели, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в понедельник.

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"В ночь на вторник в Москве ожидается до 7-9 градусов мороза, днем - от 0 до плюс 2 градусов; в ночь на среду подморозит до 8-10 градусов, днем ожидается около ноля. Похожие температурные показатели прогнозируются в остальные дни начавшейся недели", - рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни будет отставать от нормы на 3-6 градусов.

В целом москвичей до конца недели ожидает погода преимущественно с переменной облачностью, существенных осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что ночь на 18 марта в Москве стала самой морозной за весенний сезон, температура опускалась до минус 19,7 градусов. В целом с начала марта температура воздуха оказалась на 4,2 градуса ниже средних многолетних значений.

Теги: Москва, Гидрометцентр России
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