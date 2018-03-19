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Москва

Максим Шевченко допустил свое выдвижение кандидатом на выборах мэра Москвы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Доверенное лицо Павла Грудинина на президентских выборах в РФ Максим Шевченко не исключил, что осенью может выдвинуться кандидатом на выборах мэра Москвы.

"Я не исключаю такой возможности, политическая борьба продолжается, развивается. Я и мои товарищи во многих регионах будем проводить выборы. Сергей Семенович Собянин - это достойный соперник", - сказал Шевченко в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе Интерфакса.

"Мы показали, что мы можем во всех регионах России представить вполне ясные и четкие программы социальных преобразований", - сказал он.

При этом Шевченко отметил, что если будет продолжаться "грязная кампания, то смысла в этом не будет никакого".

Очередные выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы составляет 5 лет.

Теги: Павел Грудинин, Максим Шевченко, Москва
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