Москва

В МАК признали ошибку пилота причиной крушения Ан-2 в Балашихе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Причиной крушения самолета Ан-2 на полигоне "Черное" в Балашихе в сентябре прошлого года стала ошибка пилотирования, говорится в сообщении, размещенном на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета Ан-2 RA-35171 явился неучет командиром воздушного судна особенностей пилотирования самолета Ан-2 на больших скоростях полета, что не позволило вывести самолет из снижения при выполнении маневрирования с большими углами крена на предельно малой высоте полета", - говорится в сообщении.

По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов, отметили в МАК.

В сентябре 2017 года во время показательных выступлений на полигоне "Черное" в подмосковной Балашихе в результате крушения самолета Ан-2 погибли два человека.

Теги: Московская область, Балашиха, Ан-2
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