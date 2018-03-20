Полиция задержала напавшего на сотрудника службы безопасности московского метро

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД задержали хулигана, ранившего сотрудника метрополитена, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель министерства Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника. Спустя четыре часа на улице 1-й Дубровской 43-летний житель Москвы задержан", - уточнила официальный представитель ведомства.

Как сообщила Волк, в дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступило сообщение о конфликте между сотрудником службы безопасности с неизвестным пассажиром в вестибюле станции метро "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии.

"Сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия", - рассказала официальный представитель МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Потерпевший доставлен в НИИ Склифосовского.