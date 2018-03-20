Ж/д платформу "Северянин" соединят со станцией МЦК "Ростокино"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Согласован проект объединения платформы "Северянин" Ярославского направления железной дороги со станцией "Ростокино" Московского центрального кольца, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Проект предусматривает перенос станции "Северянин" уже в 2018 году. Помимо связи с МЦК, это позволит снизить нагрузку на Ярославский вокзал и станцию метро "Комсомольская". В рамках проекта предусмотрено строительство трех платформ и двух переходов.

Подземный переход свяжет три платформы узла и пройдет под путями Ярославского направления. Надземный вестибюль расположится над железнодорожными путями и тремя новыми платформами.