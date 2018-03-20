Москва

Ж/д платформу "Северянин" соединят со станцией МЦК "Ростокино"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Согласован проект объединения платформы "Северянин" Ярославского направления железной дороги со станцией "Ростокино" Московского центрального кольца, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Проект предусматривает перенос станции "Северянин" уже в 2018 году. Помимо связи с МЦК, это позволит снизить нагрузку на Ярославский вокзал и станцию метро "Комсомольская". В рамках проекта предусмотрено строительство трех платформ и двух переходов.

Подземный переход свяжет три платформы узла и пройдет под путями Ярославского направления. Надземный вестибюль расположится над железнодорожными путями и тремя новыми платформами.

Теги: Москва, РЖД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Москва вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The EconomistМосква вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The Economist
Сингапур вновь признан самым дорогим городом мираПодробнее
 Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
 Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
 Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
 Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
 Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
 Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
 Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьПятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
В столице действует желтый уровень погодной опасностиПодробнее
 Суд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhoneСуд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhone
Истцы жаловались на умышленное замедление корпорацией работы смартфонов, но в их заявлениях суд нашел недостаткиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрованияВ миреВо Франции задержан экс-президент Николя СаркозиВ РоссииВ Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от ТрампаЭкономикаВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ РоссииПесков назвал сроки проведения "Прямой линии"В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 20 марта

Российская модель арестована в Дубае по иску домогавшегося к ней мужчины

Путин восхитился выступлением российских паралимпийцев в Пхенчхане

Обращаясь к отечественным атлетам, он отметил, что они "показали высочайший класс, силу воли" Подробнее

Сборная России по футболу презентовала новую гостевую форму

В Техасе на складе FedEx взорвалась посылка

Автобусы с дипломатами покинули посольство РФ в Лондоне

Автобусы с дипломатами покинули посольство РФ в ЛондонеСотрудники посольства провожали высылаемых из страны коллег Подробнее

Суд в Таиланде смягчил наказание приговоренному к смерти лаосскому наркобарону

Умер чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Шаталов

Спикер Госдумы счел выдвижение Грудинина на выборах неудачным для КПРФ

Telegram назвал невозможной передачу ФСБ ключей для расшифровки переписок

Telegram назвал невозможной передачу ФСБ ключей для расшифровки переписокМессенджер, которому Роскомнадзор пригрозил блокировкой, считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей Подробнее

Оман нашел крупные запасы газа на месторождении Мабрук

Почти 16 кг наркотиков нашли полицейские в автомобиле в Татарстане

Ж/д платформу "Северянин" соединят со станцией МЦК "Ростокино"

Реставрация павильона "Космос" на ВДНХ завершилась

Объявивиший голодовку ингушский оппозиционер прекратил ее по настоянию врача

Полиция задержала напавшего на сотрудника службы безопасности московского метро

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрованияВ случае неисполнения требований, Роскомнадзор заблокирует доступ к мессенджеру Подробнее

В Сирии освободили от террористов более 65% территории Восточной Гуты

Покупатель взорвал гранату у магазина в центре Кишинева

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru