Москва

Пригородные электрички московского региона с 25 марта перейдут на летнее расписание

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В связи с началом дачного сезона пригородные электропоезда в Москве и Московской области с 25 марта переходят на летнее расписание, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

"Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов", - говорится в сообщении ЦППК, опубликованном на портале московской мэрии.

Кроме того, в связи с началом дачного сезона и ростом пассажиропотока на пригородных направлениях введут 20 дополнительных поездов.

Об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать с помощью мобильного приложения ЦППК и на сайте компании.

Теги: Москва, Подмосковье
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Москва вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The EconomistМосква вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The Economist
Сингапур вновь признан самым дорогим городом мираПодробнее
 Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
 Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
 Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
 Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
 Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
 Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
 Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьПятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
В столице действует желтый уровень погодной опасностиПодробнее
 Суд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhoneСуд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhone
Истцы жаловались на умышленное замедление корпорацией работы смартфонов, но в их заявлениях суд нашел недостаткиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 марта5 фото
20 марта
Фотохроника 20 марта
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления ПутинаВ миреРоссиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на МальтеВ РоссииДуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность частной жизниВ миреТрамп заявил о готовности встретиться с ПутинымВ РоссииТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаВ РоссииРостранснадзор предписал приостановить полеты на Ан-148 в России

Сбой на синей ветке московского метро произошел из-за поломки светофора

Поезда от "Киевской" до "Славянского бульвара" следуют с увеличенными интервалами Подробнее

Нефть Brent подорожала до $67,56 за баррель

Восточную Гуту по гуманитарным коридорам во вторник покинули 680 человек

В движении поездов на синей ветке московского метро произошли задержки

Пригородные электрички московского региона с 25 марта перейдут на летнее расписание

В КНДР пояснили свою готовность к переговорам с США и Южной Кореей

Лавров рассказал о тщетных попытках России выяснить у Лондона факты по "делу Скрипаля"

Израиль рассказал об ударе по сирийскому ядерному реактору в 2007 году

Что случилось этой ночью: среда, 21 марта

Трампа ругают за поздравление Путина, США нечем защититься от гиперзвукового оружия, а в деле об убийстве мальтийской журналистки обнаружился российский след Подробнее

В "Яндекс.Такси" вычислили самые популярные среди москвичей места поездок

У США не оказалось защиты от российского гиперзвукового оружия

Командующий Черноморским флотом рассказал о военной группировке в Крыму

Трамп сообщил Путину о своем беспокойстве из-за нового российского оружия

В Конгресс США внесли законопроект о противодействии иностранной пропаганде

Лавров обсудил с главой МИД Японии предстоящий визит Путина

Двоих кубинцев будут судить за попытку переплыть с Чукотки на Аляску

Житель Сахалина осужден за пропаганду терроризма в колонии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru