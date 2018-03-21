Пригородные электрички московского региона с 25 марта перейдут на летнее расписание

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В связи с началом дачного сезона пригородные электропоезда в Москве и Московской области с 25 марта переходят на летнее расписание, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

"Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов", - говорится в сообщении ЦППК, опубликованном на портале московской мэрии.

Кроме того, в связи с началом дачного сезона и ростом пассажиропотока на пригородных направлениях введут 20 дополнительных поездов.

Об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать с помощью мобильного приложения ЦППК и на сайте компании.