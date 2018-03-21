Сбой на синей ветке московского метро произошел из-за поломки светофора

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной сбоя в движении поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро утром в среду стала неисправность светофора, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Неисправность оборудования была обнаружена на станции "Парк Победы" по направлению движения в центр", - сказал собеседник агентства.

Ранее в твиттере московского метро сообщили, что на участке Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Славянского бульвара" поезда следуют с увеличенными интервалами. Причины, по которым произошел сбой, администрация метро не уточнила.