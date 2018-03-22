В Москве открылись станции метро "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Новый участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" открыт в столице.

"Сегодня мы открываем три станции самого сложного участка метро из всех, за которые взялись в 2011 году. Строительство большей части северного радиуса (Люблинско-Дмитровской линии - ИФ) велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров. Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей - жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30-40 минут", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия.

С вводом участка метрополитен пришел в крупные районы на севере Москвы - Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.