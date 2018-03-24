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Москва

Подсветку почти 2000 зданий Москвы отключат в рамках акции "Час Земли"

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Также на час погаснет внешнее освещение в Кремле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Москва в субботу в десятый раз примет участие в международной экологической акции "Час Земли", в рамках которой в городах по всему миру отключается подсветка знаковых объектов, а жителям рекомендуется на час отказаться от пользования электроприборами и выключить свет.

"В российской столице акция проводится департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке комплекса городского хозяйства. На один час с 20:30 до 21:30 в Москве и других российских городах будет отключена подсветка зданий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования Москвы.

Предполагается, что в столице на час отключат подсветку Московского Кремля, парка "Зарядье", Большого театра, стадиона "Лужники", храма Христа Спасителя - всего более 1900 объектов.

Москва присоединилась к акции в 2009 году.

"С каждым годом количество участников, поддерживающих эту важную экологическую инициативу, растет. Так, в 2011-2012 годах отключалась подсветка на 70 зданиях, в 2013 году была отключена подсветка 120 зданий, в том числе, впервые была отключена подсветка Московского Кремля, в 2014 отключена подсветка около 400 зданий, в 2015 году - более 800, в 2016 году - 1500, в 2017 году - 1700 зданий", - рассказал собеседник агентства.

В этом году впервые в акции будут участвовать более 200 сооружений - объекты Московского центрального кольца, основные здания комплекса "Москва-Сити" и многие другие.

Центральной площадкой "Часа Земли" в Москве в этот раз станет парк "Зарядье", где с 19:00 до 21:30 пройдет показ экологических флэш-мобов в исполнении школьников-победителей специального конкурса. Там же в 20:30 с помощью символического рубильника будет отключена подсветка московских зданий.

Также с 20:30 до 21:30 мск будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента РФ - Московского Кремля, информирует пресс-служба главы государства.

Кремль уже шестой год подряд участвует в этой акции: во время "Часа Земли" гаснет декоративная подсветка, иллюминация кремлевских стен и башен. При этом в Федеральной службе охраны неоднократно отмечали, что отключение внешнего электрического освещения в Кремле не затрагивает рабочую зону президента РФ и его администрации.

Одновременно на один час без подсветки остается весь периметр Красной площади - стены Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного, а также Александровский сад, где продолжает гореть только Вечный огонь на Могиле неизвестного солдата.

Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в Сиднее. В 2008 году акцию поддержали уже более 400 городов в 35 странах. А в 2017 году в "Часе Земли" приняли участие уже 184 страны.

Теги: Москва, Россия
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