Тарифы на вывоз мусора в Подмосковье повысят к октябрю 2018 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Комитет по ценам и тарифам Московской области рассчитает новый тариф на вывоз мусора до июля текущего года, к октябрю он будет утвержден, сообщил в понедельник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Мы рассчитывали тариф на тонну: 1 тонна мусора в среднем будет стоить в районе 4,5 тыс. руб. Как это ляжет на платежный документ для жителей региона, станет понятно до 1 июля 2018 года, комитет по ценам и тарифам подготовит расчеты к этой дате. А до 1 октября 2018 года конкретные платежи будут утверждены в платежках", - сказал Коган в ходе "круглого стола" в Москве. Он также отметил, что резкого повышения тарифов не будет, в целом, повышение тарифов планируется удержать в рамках инфляции.

"Внутри платежных документов за коммунальные услуги сейчас нет пункта "вывоз мусора". Вывоз мусора "спрятан" в жилищных услугах, но теперь появится отдельно", - отметил министр.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года платеж за ТКО становится коммунальной услугой, которую будет оплачивать население.