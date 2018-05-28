Суд над обвиняемым в убийстве братом экс-владельца Черкизовского рынка начнется 18 июня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мособлсуд 18 июня приступит к рассмотрению уголовного дела против Рафика Исмаилова, брата владельца закрытого в Москве Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

Исмаилову вменяется ч.2 ст.105, и ч.3 ст.222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

Ранее по аналогичному обвинению к 13 годам колонии строгого режима был приговорен второй фигурант дела Мехман Керимов, который является исполнителем убийства двух предпринимателей - Владимира Савкина и Юрия Брылева. Его дело было выделено в отдельное производство, так как он признал свою вину полностью.

Исмаилов, обвиняемый в организации убийств, заочно арестован и объявлен в розыск. Кроме того, по делу проходит еще один брат Исмаилова Вагиф.

Уголовное дело против Исмаиловых, которые заочно арестованы, выделено в отдельное производство.

По данным СКР, 15 мая 2016 года Керимов застрелил обоих мужчин из пистолета в салоне автомобиля на Новорижском шоссе.

"Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями (Вагифом и Тельманом Исмаиловыми - ИФ), забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления", - сказали ранее в СКР.

По данным следствия, Исмаилов является организатором убийства, план которого он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом. Исмаилов и его братья вину не признают и настаивают на том, что их оговорили.