Москва

Суд над обвиняемым в убийстве братом экс-владельца Черкизовского рынка начнется 18 июня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мособлсуд 18 июня приступит к рассмотрению уголовного дела против Рафика Исмаилова, брата владельца закрытого в Москве Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

Исмаилову вменяется ч.2 ст.105, и ч.3 ст.222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

Ранее по аналогичному обвинению к 13 годам колонии строгого режима был приговорен второй фигурант дела Мехман Керимов, который является исполнителем убийства двух предпринимателей - Владимира Савкина и Юрия Брылева. Его дело было выделено в отдельное производство, так как он признал свою вину полностью.

Исмаилов, обвиняемый в организации убийств, заочно арестован и объявлен в розыск. Кроме того, по делу проходит еще один брат Исмаилова Вагиф.

Уголовное дело против Исмаиловых, которые заочно арестованы, выделено в отдельное производство.

По данным СКР, 15 мая 2016 года Керимов застрелил обоих мужчин из пистолета в салоне автомобиля на Новорижском шоссе.

"Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями (Вагифом и Тельманом Исмаиловыми - ИФ), забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления", - сказали ранее в СКР.

По данным следствия, Исмаилов является организатором убийства, план которого он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом. Исмаилов и его братья вину не признают и настаивают на том, что их оговорили.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Черкизовский рынок
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году
"МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, сообщает "Ъ"Подробнее
 Собянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра МосквыСобянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра Москвы
Политик выразил надежду на то, что москвичи его поддержатПодробнее
 В Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчинуВ Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчину
Речь идет о полотне "Иван Грозный и сын его Иван", как рассказали в полиции, злоумышленник столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил ееПодробнее
 В Москве появится новый вид общественного транспортаВ Москве появится новый вид общественного транспорта
Канатная дорога, которую планируют открыть в течение трех лет, должна связать станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал"Подробнее
Погиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке МосквыПогиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке Москвы
Мужчину, захватившего заложников, задержалиПодробнее
 Мужчина взял в заложники трех человек на востоке МосквыМужчина взял в заложники трех человек на востоке Москвы
Преступник удерживает семью, которая проживает в соседней комнате квартирыПодробнее
 Погибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подростокПогибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подросток
Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийстваПодробнее
 Журналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра МосквыЖурналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра Москвы
Своей целью он ставит борьбу за ценности - "любовь и свободу"Подробнее
 Удальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых силУдальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых сил
Ими стали четыре члена партии КПРФ и представитель "Левого фронта"Подробнее
 В московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человекВ московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человек
По данным корреспондента "Интерфакса", одни его участники надели тематические костюмы, другие взяли с собой домашних питомцевПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Фотохроника 25 мая6 фото
25 мая
Фотохроника 25 мая
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИзраильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страныВ РоссииРоскомнадзор потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStoreВ РоссииГубернатор Магаданской области ушел в отставкуВ РоссииСуд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"В миреСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоВ РоссииГлава Якутии ушел в отставку

"Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"

Российская компания требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, который присудил украинской стороне $4,7 млрд Подробнее

Французский миллиардер Серж Дассо скончался в возрасте 93 лет

En+ попросил ради контрагентов освободить энергокомпании группы от раскрытия

ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов

ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктовПо данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на топливо Подробнее

В "Сумме" опровергли арест счетов компании

Израильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страны

Израильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страныПо информации журналистов, бизнесмен уже купил особняк в Тель-Авиве и открыл счет в банке Подробнее

Прокурор назвал доказанной вину членов "банды GTA"

"ВИМ-Авиа" погасила 170 млн рублей долга по зарплате перед сотрудниками

В O1 Group не стали комментировать сообщение об отъезде Бориса Минца в Лондон

Братьев Магомедовых оставили под арестом до августа

Утечка серной кислоты на железнодорожной станции в Пскове ликвидирована

Германия вернет Великому Новгороду семь вывезенных в годы войны книг 18-го века

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru