Убившему соседа москвичу предъявили обвинение

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Московские следователи с санкции врачей предъявили обвинение московскому художнику Александру Боровому, задержанному в минувший четверг за убийство соседа и захват его семьи в квартире на востоке города.

57-летнему жителю столицы предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (часть 2 статьи 105 УК РФ) и захвате заложников, повлекшем убийство (часть 4 статьи 206 УК РФ), сообщила во вторник "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, процедура прошла с разрешения врачей, в ходе допроса подозреваемого, находящегося в одной из столичных клиник. "Мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире", - сказала Иванова.

Она отметила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что обвиняемый - художник Александр Боровой.

Как сообщалось, вечером 24 мая Боровой, находясь в квартире дома на улице Молостовых, в состоянии алкогольного опьянения, угрожая карабином, удерживал семью из трех человек, проживавших в одной из комнат этой квартиры. Он выстрелил в заложника, который скончался на месте происшествия, после чего напавший причинил себе телесные повреждения.

При силовой поддержке сотрудников правоохранительных органов супруга убитого и малолетний ребенок были освобождены, а Боровой с телесными повреждениями госпитализирован.