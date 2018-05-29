Москва

Названы сроки старта строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Четыре завода по термической обработке отходов начнут строить в Московской области в период с лета 2018 года по весну 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "РТ-Инвест".

"В Наро-Фоминском городском округе в апреле 2018 года мы провели общественные слушания, и теперь готовим проектную документацию. (...) Планируется, что строительство завода начнется осенью 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при разработке проектной документации учитываются рекомендации "заинтересованной общественности".

"По объектам в Ногинске и Солнечногорске планируется приступить к строительству зимой-весной 2019 года", - уточнили в компании.

Строительство предприятия в Воскресенске планируют начать "в самое ближайшее время" - летом 2018 года.

Как сообщалось, проект завода в Воскресенске прошел Главгосэкспертизу. Ее заключение получила "Альтернативная Генерирующая Компания - 1", которая является дочерней компанией "РТ-Инвест", в свою очередь подконтрольной госкорпорации "Ростех".

Всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода. Ожидается, что в 2021 году будут введены в строй первые два предприятия, остальные должны быть запущены в 2022 году.

Суммарно предприятия будут обрабатывать 2,8 млн тонн отходов в год.

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Теги: Московская область, "РТ-Инвест"
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