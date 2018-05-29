В Москве водитель BMW выстрелил в своего знакомого

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полицейские ищут водителя иномарки, ранившего из пистолета своего знакомого на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В районе 1-го Донского проезда между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов в другого, а после скрылся на автомобиле BMW", - сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, для поиска водителя объявлен план "Перехват", а пострадавшего осматривают врачи скорой помощи.