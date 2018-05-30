Против модели Киры Майер завели дело о насилии в отношении полицейских

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили против Киры Майер уголовное дело о насилии в отношении полицейских после ее конфликта с экипажем дорожно-патрульной службы, сообщает ТамТам-канал Следственного комитета.

"Кира Майер стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского", - говорится в сообщении.

По данным СК, на днях экипаж ДПС остановил в центре Москвы "Мерседес" под управлением Майер - 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав. "Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения", - говорится в пресс-релизе.

Майер - популярная модель в соцсетях. Она была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудникам ГАИ отбыла пять суток административного ареста.