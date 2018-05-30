Москва

Склад с макулатурой загорелся на юго-востоке Москвы

Есть обновление от 15:46

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве на улице Южнопортовой загорелся склад с макулатурой, сообщает столичный главк МЧС.

"30 мая в 14:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Южнопортовая, д.27", - говорится на сайте ведомства.

Пожарные прибыли на место возгорания.

В МЧС отметили, что на открытой площадке горит складируемая макулатура на площади 150 кв.м.

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