Склад с макулатурой загорелся на юго-востоке Москвы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве на улице Южнопортовой загорелся склад с макулатурой, сообщает столичный главк МЧС.

"30 мая в 14:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Южнопортовая, д.27", - говорится на сайте ведомства.

Горит склад макулатуры. Площадь возгорания — 100 м², сообщили в МЧС. pic.twitter.com/p4M1Tp5fOp — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 30 мая 2018 г.

Пожарные прибыли на место возгорания.

В МЧС отметили, что на открытой площадке горит складируемая макулатура на площади 150 кв.м.