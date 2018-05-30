Склад с макулатурой загорелся на юго-востоке Москвы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве на улице Южнопортовой загорелся склад с макулатурой, сообщает столичный главк МЧС.
"30 мая в 14:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Южнопортовая, д.27", - говорится на сайте ведомства.
Горит склад макулатуры. Площадь возгорания — 100 м², сообщили в МЧС. pic.twitter.com/p4M1Tp5fOp— Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 30 мая 2018 г.
Пожарные прибыли на место возгорания.
В МЧС отметили, что на открытой площадке горит складируемая макулатура на площади 150 кв.м.
Юго-восток Москвы в дыму. Там загорелся склад, сообщают в соцсетях. pic.twitter.com/gpPQtiZrl1— Телеканал 360° (@360tv) 30 мая 2018 г.