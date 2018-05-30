Поезда задержаны на Горьковской ЖД после отключения напряжения из-за ветра

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Несколько пригородных поездов и пассажирский поезд дальнего следования задержаны из-за временного отключения напряжения в контактных сетях Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД").

Пресс-служба ГЖД сообщает, что неблагоприятные погодные условия оказали влияние на график движения поездов на ряде участков ГЖД.

Так, из-за шквалистого ветра было временно отключено напряжение в контактных сетях на участках Толоконцево - Нижний Новгород и Заволжье - Починки (оба участка в Нижегородской области - ИФ). В связи с этим были задержаны 6 пригородных поездов (от 1,5 до 2 часов) и пассажирский поезд №145 Челябинск - Санкт-Петербург (задержка около 2 часов).

Кроме того, скоростной поезд №704 "Стриж" сообщением Москва - Нижний Новгород прибыл на станцию назначения с задержкой в 9 минут.

"В настоящий момент движение на участках восстанавливается. Ремонтные службы и диспетчерский аппарат Горьковской железной дороги предпринимают все необходимые меры для устранения неполадок и полной нормализации движения по магистрали", - отмечается в сообщении.

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ.