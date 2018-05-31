В Московском зоопарке появятся мадагаскарские фоссы и птица-секретарь

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Коллекция Московского зоопарка в течение года пополнится редкими животными, среди которых мадагаскарские фоссы и птица-секретарь, а краснокнижные гривистая волчица и кустарниковая собака получат себе пару.

"До конца 2018 года коллекция Московского зоопарка пополнится редкими краснокнижными животными. Из ведущих европейских зоопарков в столицу приедут мадагаскарские фоссы, гривистый волк и кустарниковая собака. Кроме того, впервые за 30 лет в экспозиции зоосада вновь появится птица-секретарь", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

Молодых самца и самку мадагаскарских фосс доставят в Москву из зоопарка Дуйсбурга в Германии. На своей родине эти животные считаются самыми крупными хищными млекопитающими.

Не менее значимым приобретением для зоопарка станет птица-секретарь. Этот представитель семейства пернатых возвращается в экспозицию зоосада спустя 30 лет. В Московский зоопарк птица приедет из французского орнитологического заповедника.

"В течение года в зоопарке образуется сразу две семейные пары, от которых в скором времени зоологи ожидают получить потомство. К гривистой волчице подселят самца из Берлинского зоопарка. Оттуда же приедет самец кустарниковой собаки, который сформирует пару с уже живущей в зоопарке самкой", - уточнили в сообщении.