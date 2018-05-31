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Москва

Новым главой Мособлизбиркома стала Эльмира Хаймурзина

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Избирательную комиссию Московской области возглавит зампред правительства области Эльмира Хаймурзина.

Соответствующее решение члены Мособлизбиркома приняли единогласно на заседании в четверг, передает корреспондент "Интерфакса".

"На основании голосования председателем избирательной комиссии Московской области избрана Хаймурзина Эльмира Абдулбариевна", - сказал представитель счетной комисии, член Мособлизбиркома Александр Максимов.

Назначить на должность председателя избирательной комиссии Подмосковья Хаймурзину накануне рекомендовал ЦИК РФ. Ранее Центризбирком порекомендовал назначить ее членом Мособлизбиркома с правом решающего голоса. Мособлдума согласилась с рекомендацией.

17 мая прежний председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова подала заявление об отставке по собственному желанию. Она отметила, что планирует завершить написание докторской диссертации. Вместе с тем она намерена остаться в комиссии в качестве члена с правом решающего голоса.

Коновалова была избрана главой подмосковной избирательной комиссии 20 июля 2016 года. Эта должность стала вакантной после того, как бывший руководитель ведомства Ирек Вильданов досрочно покинул пост после резонансного инцидента с выборами в Барвихе.

До своего избрания Коновалова была деканом юридического факультета Московского областного университета.

Хаймурзина занимает пост зампреда правительства Московской области с октября 2014 года. До этого она была начальником Главного управления территориальной политики Московской области.

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Теги: Мособлизбирком, Эльмира Хаймурзина
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