Северный вестибюль станции метро "Спортивная" в Москве закрыли на ремонт

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Северный вестибюль (выход к улице 10-летия Октября) станции метро "Спортивная" закрыт на ремонт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метрополитена в пятницу.

"Для входа в метро и выхода в город для пассажиров открыт южный вестибюль - выход к Проектируемому проезду №2309 и станции МЦК "Лужники". В обычном режиме северный вестибюль возобновит работу с открытия метро 8 июня", - сказал собеседник агентства.

Во время ремонта рабочие заменят напольное покрытие нижней площадки эскалаторного комплекса, что невозможно сделать во время движения пассажиров, отметили в метрополитене.