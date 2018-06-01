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Москва

Северный вестибюль станции метро "Спортивная" в Москве закрыли на ремонт

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Северный вестибюль (выход к улице 10-летия Октября) станции метро "Спортивная" закрыт на ремонт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метрополитена в пятницу.

"Для входа в метро и выхода в город для пассажиров открыт южный вестибюль - выход к Проектируемому проезду №2309 и станции МЦК "Лужники". В обычном режиме северный вестибюль возобновит работу с открытия метро 8 июня", - сказал собеседник агентства.

Во время ремонта рабочие заменят напольное покрытие нижней площадки эскалаторного комплекса, что невозможно сделать во время движения пассажиров, отметили в метрополитене.

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Теги: Москва, Московское метро
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