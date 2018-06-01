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Москва

У москвича изъяли контейнер с урановой рудой

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Радиоактивные металлы уран и радий, кислоты, токсичный яд и другие запрещенные химические реагенты обнаружены в квартире сотрудника компании-поставщика системного обеспечения на юго-западе Москвы. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Во время обыска в квартире дома на улице Дмитрия Ульянова живущий в ней мужчина добровольно отдал сотрудникам спецслужб ряд запрещенных и радиоактивных веществ. В частности: уран, радий, толуол, ацетилхлорид, метилцианид, уксусный ангидрид, натриевую селитру, метанол, серную и соляную кислоты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, житель квартиры - химик по образованию, но работает в одной из российских компаний, поставляющих системное обеспечение банкам и компаниям госсектора.

"Изъят металлический контейнер, в котором, предположительно, хранится урановая руда весом около 150 грамм. Кроме того, изъяты четыре стеклянные емкости с желтым порошком весом один килограмм", - сказал источник.

По его словам, квартира мужчины была обследована специалистами Федерального государственного унитарного предприятия "Радон", куда изъятые вещества были отправлены на временное хранение.

"По данному факту проводится проверка", - добавил источник.

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