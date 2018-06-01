Москва

"Шереметьево" начнет реконструкцию международного терминала F в 2021 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Шереметьево" в 2021 году приступит к реконструкции международного терминала F, заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко журналистам в пятницу.

"Мы его (терминал - ИФ) поставим на реконструкцию в 2021 году. Но для того, чтобы его поставить на реконструкцию, надо создать условия для иностранных пассажиров, чтоб была площадь, в которой бы они могли спокойно разместиться", - сказал он, пояснив, что к этому времени уже будет построена вторая очередь терминал С.

"Мы посчитали вместе с консультантами, что в первую очередь надо построить "С-2", а потом поставить на реконструкцию терминал F", - добавил Василенко. По его словам, срок реконструкции терминала будет зависеть от проектных решений, которые пока не начаты, но понадобится "не менее года". После этого общая пропускная способность "Шереметьево" достигнет 80 млн человек в год (в 2017 году аэропорт обслужил более 40 млн пассажиров).

Терминал F ("Шереметьево-2") был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Он расположен в южном секторе аэропорта рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией "Аэроэкспресса".

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. 66% акций АО "МАШ" принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% принадлежат Аркадию Ротенбергу. 30,43% - у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами "Шереметьево" владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Шереметьево
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Начальник московского главка СК подал в отставкуНачальник московского главка СК подал в отставку
Дрыманов, который является свидетелем по коррупционному делу против своего первого зама, ушел с поста по возрастуПодробнее
 В Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветра
Среди пострадавших - два ребенкаПодробнее
 Удерживавший заложников и убивший соседа москвич арестованУдерживавший заложников и убивший соседа москвич арестован
Ранее сообщалось, что Александр Боровой признал винуПодробнее
 Одна из старейших электроподстанций Москвы признана объектом культурного наследияОдна из старейших электроподстанций Москвы признана объектом культурного наследия
Ей 114 лет, и она до сих пор работаетПодробнее
"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году
"МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, сообщает "Ъ"Подробнее
 Собянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра МосквыСобянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра Москвы
Политик выразил надежду на то, что москвичи его поддержатПодробнее
 В Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчинуВ Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчину
Речь идет о полотне "Иван Грозный и сын его Иван", как рассказали в полиции, злоумышленник столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил ееПодробнее
 В Москве появится новый вид общественного транспортаВ Москве появится новый вид общественного транспорта
Канатная дорога, которую планируют открыть в течение трех лет, должна связать станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеВ РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снегВ миреИспанскому правительству вынесен вотум недоверияВ РоссииИсточник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"

На Украине объяснили Западу цели спецоперации с Бабченко

ЦБ РФ с 1 июня установил уровень ставок по своим операциям в виде спредов к ключевой ставке

Новак Джокович вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Глава Petrobras ушел в отставку из-за протестов против повышения цен на дизтопливо

РФ и ОАЭ договорились о стратегическом партнерстве в нефтегазовой отрасли

Фотохроника 1 июня

Фотохроника 1 июня5 фото

Бывший чиновник Смольного порвал в суде загранпаспорт в попытке избежать ареста

Приставы изъяли технику в офисе калининградской газеты "Новые колеса"

"Коммерсантъ" сообщил о готовящемся сокращении штата ВЭБ на 50%

Камчатский депутат сменил автомобиль на лошадь в знак протеста против роста цен на бензин

Трамп обрушился с критикой на Канаду после заявлений Трюдо

Премьер-министр Италии Конте принес присягу

"Шереметьево" начнет реконструкцию международного терминала F в 2021 году

В Третьяковке затруднились оценить сроки восстановления картины Репина "Иван Грозный"

ЕС пожаловался ВТО на требования Китая делиться технологиями при выходе на его рынок

В Тбилиси возобновился митинг "против несправедливости"

Начальник московского главка СК подал в отставку

Начальник московского главка СК подал в отставкуДрыманов, который является свидетелем по коррупционному делу против своего первого зама, ушел с поста по возрасту Подробнее

Профсоюзы Оренбуржья предупредили об акциях протеста из-за роста цен на топливо

РФ и ОАЭ подпишут меморандум о стратегическом партнерстве

ФИДЕ начала прием заявок на проведение Турнира претендентов-2020

Австрия экстрадирует в РФ обвиняемого в хищении бизнесмена Едрёнкина

Wikileaks сравнил траты Мэй на операции против Ассанжа и США на "Рашагейт"

"ВКонтакте" запустила алгоритм защиты уникального контента "Немезида"

"Уральские авиалинии" до 13 июня будут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний" по двум направлениям

МГТС сменила CEO

Индия не купит российские штурмовые винтовки из-за неподходящего калибра

Суд отложил заседание по ходатайству следствия из-за госпитализации Малобродского

Арест напавшего на картину Репина в Третьяковке обжаловали

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru