"Шереметьево" начнет реконструкцию международного терминала F в 2021 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Шереметьево" в 2021 году приступит к реконструкции международного терминала F, заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко журналистам в пятницу.

"Мы его (терминал - ИФ) поставим на реконструкцию в 2021 году. Но для того, чтобы его поставить на реконструкцию, надо создать условия для иностранных пассажиров, чтоб была площадь, в которой бы они могли спокойно разместиться", - сказал он, пояснив, что к этому времени уже будет построена вторая очередь терминал С.

"Мы посчитали вместе с консультантами, что в первую очередь надо построить "С-2", а потом поставить на реконструкцию терминал F", - добавил Василенко. По его словам, срок реконструкции терминала будет зависеть от проектных решений, которые пока не начаты, но понадобится "не менее года". После этого общая пропускная способность "Шереметьево" достигнет 80 млн человек в год (в 2017 году аэропорт обслужил более 40 млн пассажиров).

Терминал F ("Шереметьево-2") был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Он расположен в южном секторе аэропорта рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией "Аэроэкспресса".

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. 66% акций АО "МАШ" принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% принадлежат Аркадию Ротенбергу. 30,43% - у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами "Шереметьево" владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".