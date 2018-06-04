Стихийную стоянку дальнобойщиков ликвидируют на северо-востоке Москвы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Стихийная парковка грузовых автомобилей будет ликвидирована в поселке Северный на северо-востоке столицы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Как отмечается, ведомство выявило факт самозахвата земельного участка по адресу: улица 1-я Северная, владение 1.

"Территория свыше 10 тыс. кв.м огорожена, неустановленными лицами установлен металлический забор. На земельном участке осуществляется стихийный отстой большегрузной техники. Территория используется незаконно. Земля под стоянку спецтехники и большегрузных машин не предоставлялась. Арендная плата за использование земельного участка не оплачивается", - говорится в сообщении.

Также на земельном участке незаконно размещены бытовки, используемые под складские и административные цели.

В настоящее время проводится работа по выводу незаконно размещенных объектов и освобождению территории.