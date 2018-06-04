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Москва

Для "Сколково" построили первую в Москве цифровую подстанцию "Медведевская"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел первую в столице цифровую электроподстанцию "Медведевская" компании "МОЭСК".

Новая подстанция предназначена для электроснабжения инновационного центра "Сколково". Это первая за последние 10 лет подстанция, полностью укомплектованная оборудованием российского производства.

"В Сколково впервые в России построена инновационная цифровая подстанция. Я считаю, что это революционное событие и шаг в будущее энергетики. И у нас в городе работают более 20 тыс. подстанций, за все это платит потребитель. От того, как будет работать хозяйство, во многом зависит и стоимость электроэнергии", - сказал Собянин.

В свою очередь генеральный директор "МОЭСК" Петр Синютин отметил, что при строительстве новой подстанции были учтены планы развития территорий и особенности расположения коммуникаций.

"При строительстве новой подстанции компанией были учтены 10 факторов, такие как специфика выделенного участка земли, дальнейшие планы развития территорий, расположение коммуникаций и так далее", - подчеркнул он.

Здание подстанции "Медведевская" возведено в стиле хай-тек. Ввод в эксплуатацию намечен на 30 июня. Сроки строительства электроподстанции были сокращены с 27 до 18 месяцев.

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Теги: Москва, Сколково, МОЭСК
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