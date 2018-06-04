Самая длинная дорога Новой Москвы откроется в начале июля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Магистраль Калужское шоссе - поселение Московский в ТиНАО откроется в начале июля, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

"Магистраль станет самой длинной в Новой Москве, она протянется более чем на 20 км. Это одна из важных дорожных связок. Благодаря этой трассе можно будет свободно выезжать на МКАД и другие дороги", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

По его словам, строительство объекта оказалось технологически сложным из-за большого числа пересечений и необходимости освобождать участки под дорогу.

В департаменте напомнили, что всего в ближайшие три года в Новой Москве планируется построить более 200 км дорог. Сейчас в стадии строительства находятся около 100 км дорог, еще 80 км трасс проектируется.