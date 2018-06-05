На развязку у Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве выделят более 8 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Свыше 8 млрд рублей заложено в адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы на создание многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства во вторник.

"В АИП Москвы предусмотрено 8,3 млрд рублей для департамента строительства на возведение многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. В конце прошлого года были проведены торговые процедуры на определение проектной организации, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. К строительству планируем приступить до конца года", - сообщил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Как пояснили в пресс-службе, средства будут направлены на проектирование объекта, освобождение территории, перекладку инженерных коммуникаций и подключение к инженерным сетям дорожных объектов. Саму магистраль будут строить и реконструировать с привлечением инвестиций.

Сообщается, что будет построено и реконструировано 9,7 км дорог. В частности, строители возведут четыре эстакады длиной 0,84 км, соорудят два подземных перехода и устроят дополнительный пролет железнодорожного моста.

Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет от "Москва-Сити" до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Будут предусмотрены въезды-выезды в самом "Сити" и на пересечении с улицей Барклая. В целом дорога протяженностью 11 км станет продолжением дороги в обход Одинцово, тем самым город получит выезд из центра. Проезд по дублеру будет платным. Строительство дороги займет не более пяти лет.