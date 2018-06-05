На одной из улиц юго-запада Москвы из-за размыва почвы просел грунт

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Проседание грунта произошло во вторник по адресу: улица Нагорная, дом 39, корпус 3, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Юго-Западного административного округа столицы.
"Городские службы работают на месте. Обстоятельства инцидента выясняются. Угрозы окружающим нет", - рассказал представитель пресс-службы.
"Проседание грунта произошло в результате размыва почвы. Территория огорожена, ведутся работы", - отметил представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства.