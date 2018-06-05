Москва

Москва за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачам

Обещают, что платных дорог на подъезде к дачным поселкам не будет

Москва за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачам
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Около 3,3 млрд рублей направят столичные власти в ближайшие три года на строительство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) за пределами города. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня было утверждено выделение 3,3 млрд рублей на строительство подъездных дорог к садовым товариществам, расположенным за пределами города. За ближайшие три года планируется построить от 100 до 200 км дорог. Сейчас ведется оценка необходимости ремонта существующих подъездных путей или строительство новых", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что всего за пределами города расположено более 11 тыс. садовых товариществ, в которых около 1 млн земельных участков.

"Мы прорабатываем возможные схемы новых подъездных путей с учетом их "привязки" к железнодорожным станциям и расположенным рядом с дачными поселками деревням...", - отметил глава столичного стройкомплекса.

Он подчеркнул, что все дороги будут строиться за счет бюджета Москвы и Подмосковья, платных дорог на подъезде к дачным поселкам не будет.

Ранее Хуснуллин сообщал, что до конца 2020 года из столичного бюджета будет выделено более 2,4 млрд рублей на благоустройство СНТ в Новой Москве, Подмосковье и сопредельных областях.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в рамках соглашения по развитию инфраструктуры СНТ столица и Подмосковье планируют ежегодно направлять около 5 млрд рублей на программы в этой сфере.

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Теги: Москва
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