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Москва

Более сотни московских улиц с начала 2018 года подключили к бесплатному Wi-Fi

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - С начала года в Москве установили свыше 2,2 тыс. точек доступа к бесплатному Wi-Fi, сообщает портал столичной мэрии.

Городской интернет появился на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), в восьми парках, на территории 88 культурных центров, в 84 библиотеках и во всех 13 кинотеатрах сети "Москино", говорится в сообщении.

На улицах города с начала года установили свыше тысячи новых точек доступа, большая часть из них раздает интернет внутри Садового кольца (54 улицы). Остальные точки для бесплатного доступа к Wi-Fi появились на 64 улицах между Садовым кольцом и ТТК.

В частности, бесплатным интернетом теперь можно воспользоваться на улице Малая Дмитровка, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Триумфальной площади, территориях возле станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская".

Бесплатная зона Wi-Fi появилась в Бабушкинском парке, в парках "Кузьминки", "Северные Дубки", "Ангарские пруды", "Садовники" "Северное Тушино", в парке Олимпийской деревни и музее-усадьбе "Кусково".

В мэрии уточняют, что к сети в Москве можно подключиться более чем на 300 улицах. Также городской интернет действует в 40 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров, переключение между хот-спотами (точками доступа - ИФ) не требует повторной авторизации.

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