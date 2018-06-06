Купеческие дома на Пятницкой улице в Москве стали памятниками архитектуры

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ансамбль из двух купеческих домов с торговыми лавками конца XVIII - XIX века на Пятницкой улице в центре Москвы признали памятником архитектуры регионального значения, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Там уточнили, что ансамбль на Пятницкой улице, дом 2/38, строения 1 и 2, полностью сохранили свой архитектурный облик.

"Пятницкая - уникальная улица, своеобразная машина времени. Важно, что здания ансамбля полностью сохранили свой исторический облик: их фасады оформлены в стиле эклектики, а внутри можно увидеть фрагменты лепнины и изразцовые печи XIX века", - рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Современный вид архитектурный ансамбль приобрел в 1880 году. Архитектурный ансамбль - важный элемент архитектурного облика Пятницкой улицы. По словам Емельянова, ансамбль имеет и мемориальную ценность. С 1917 по 1930 годы здесь жил Игорь Грабарь (1871-1960).

Статус объекта культурного наследия обеспечивает ансамблю двух жилых домов с лавками государственную охрану.

В департаменте отметили, что список объектов культурного наследия регионального значения регулярно пополняется. В этом году памятником архитектуры признана водоемная башня станции Николаевка, ансамбль городской усадьбы XVIII-XIX веков в Старокирочном переулке и три станции подземки - "Белорусская", "Киевская" и "Комсомольская". Зимой прошлого года статус объекта культурного наследия регионального значения получил Миусский трамвайный парк.