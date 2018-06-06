Пожар на крыше Дома педагогической книги в Москве локализован

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Локализовано возгорание кровли в здании, где расположен Дом педагогической книги, на месте дежурят более 12 пожарных расчетов, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, улица Большая Дмитровка перекрыта для автомобилей и пешеходов.
Спасатели просят собравшуюся толпу разойтись и уступить место спецтехнике. В данный момент сотрудники МЧС приступают к "обрезке крыши".
Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что пожару присвоен первый ранг сложности.