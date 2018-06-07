Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили на 8 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Действие желтого уровня погодной опасности, заявленного в столичном регионе с понедельника, продлено на пятницу, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Желтый уровень опасности объявлен в связи с усилением ветра, скорость которого будет достигать 14-19 метро в секунду.

По прогнозам синоптиков, в пятницу при облачной погоде с прояснениями местами ожидается гроза, а днем выпадет около 7 мм осадков, что составляет десятую часть июньской нормы.

В субботу и воскресенье в дневные часы температура воздуха поднимется до плюс 14-16 градусов. Если 9 июня в Москве и области еще сохранится вероятность небольших дождей, то 10 июня уже будет без осадков.

По предварительным прогнозам синоптиков, в День России, 12 июня при переменной облачности пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до 19-24 градусов.