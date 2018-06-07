Москва

У уличных фотографов в Москве изъяли четырех ушастых сов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы изъяли четырех сов у уличных фотографов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента в четверг, на общегородскую "горячую линию" пришли жалобы граждан о том, что в Камергерском переулке в центре столицы уличные фотографы предлагают сделать фото с совами.

"Инспекторы в ходе проверки установили, что у владельцев птиц нет документов на животных. В итоге были изъяты четыре ушастые совы, которые охраняются международной Конвенцией СИТЕС. Заведено административное дело, проводится расследование", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, совы направлены в центр передержки диких животных. По предварительной информации специалистов, состояние птиц удовлетворительное.

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