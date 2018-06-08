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Московские аэропорты оказались в списке лучших и худших в мире

Согласно рейтингу компании Airhelp, "Шереметьево" - в топ-15, а "Домодедово" только на 130-м месте

Московские аэропорты оказались в списке лучших и худших в мире
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Шереметьево" занял 15-е место в международном рейтинге аэропортов, "Домодедово" оказалось в нем на 130-й позиции, сообщили в компании Airhelp, составившей рейтинг.

Все аэропорты оценивались по трем параметрам: пунктуальность, качество обслуживания и удовлетворенность пассажиров, уровень которой определяли по комментариям в твиттере. Учитывалась комфортабельность залов ожидания, инфраструктура и безопасность.

Аэропорт "Шереметьево" получил 8,13 баллов из десяти возможных, "Домодедово" - 6,46 баллов (показатель удовлетворенности путешественников составил всего 1,6). Также в список вошел аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге - он на 50-й строчке (7,76 баллов).

Лучшими в рейтинге стали аэропорт Хамад в Дохе (Катар), аэропорт греческих Афин и Ханеда в Токио, им присудили оценки выше 8,6 баллов. Худшие - аэропорт имени Сент-Экзюпери во французском Лионе, лондонский Станстед и аэропорт Кувейта, получивший 5,4 балла.

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Теги: Шереметьево, Домодедово
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