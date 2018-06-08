Глава Подмосковья поручил ликвидировать все незаконные свалки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье пройдут рейды с целью привлечения к ответственности организаций и частных лиц, сбрасывающих мусор в неположенных местах, заявил зампред регионального правительства Дмитрий Пестов.

"Губернатором региона Андреем Воробьевым поставлена задача в кратчайший срок добиться устранения оставшихся незаконных свалок, а также наладить системную работу для недопущения их образования в будущем", - приводятся в сообщении слова Пестова.

Зампред отметил, что наиболее остро в Подмосковье проблема с образованием свалок стоит в Щелковском, Дмитровском, Воскресенском и Серпуховском районах, а также в городском округе Зарайск.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Московской области (статья 6.1.2), за несанкционированный сброс мусора (в том числе из транспортных средств), предусмотрен штраф в 4-5 тысяч рублей для физических лиц, 30-50 тысяч для должностных лиц и 300-500 тысяч - для организаций. В пресс-службе напоминают, что с начала 2018 года на территории Московской области ликвидировано более 1200 несанкционированных свалок и навалов мусора, что в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.