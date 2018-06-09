Подросток погиб от удара током в заброшенном детском лагере в Подмосковье

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели школьника на территории заброшенного детского лагеря в Рузском округе, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.
"8 июня на территории заброшенного детского лагеря на втором этаже трансформатора-распределителя в электрощитовой обнаружено тело 15-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
Предварительная причина смерти - поражение электрическим током. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следственный отдел по городу Руза ГСУ СК России по Московской области организовал доследственную проверку.