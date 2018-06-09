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Москва

В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии избитого в Москве студента-медика

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что состояние избитого в Москве студента Амира Абумуслимова оценивается как тяжелое, но стабильное, сказала агентству "Интерфакс" представитель республиканского минздрава Залина Муртазалиева.

"Состояние здоровья Амира по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное, он перенес сложную операцию и находится в коме. Вчера состоялся консилиум ведущих врачей страны с участием главного врача ГКБ №1 Алексея Света, главного анестезиолога-реаниматолога Москвы Дениса Проценко и директора НИИ Склифосовского Сергея Петрикова. Определена тактика дальнейшего ведения больного. На консилиум также был приглашен отец мальчика", - привела Муртазалиева слова министра.

Абумуслимов находится в реанимации Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

Как сообщалось, вечером 12 мая во время прогулки на Андреевском мосту в Москве к студенту-медику Абумуслимову и его другу подошли несколько молодых людей. Один из них полез в драку с Абумуслимовым и нанес ему тяжелейшие травмы. Врачи диагностировали инсульт с кровоизлиянием в мозг.

Избившим Амира оказался 18-летний студент Анвар Батиров. По данным источника, он является бойцом ММА (смешанные единоборства) и прибыл в Москву для участия в подпольных поединках. Он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Врио главы Дагестана Владимир Васильев обратился к руководству ГУВД Москвы с просьбой взять ситуацию под контроль.

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Теги: Москва, Дагестан, Амир Абумуслимов
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