Доходный дом купца Шешкова в центре Москвы получил охранный статус

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Дом купца Шешкова XIX века в Дегтярном переулке центра Москвы признан выявленным объектом культурного наследия, сообщает официальный сайт столичного мэра в среду.

Как говорится в релизе, в дальнейшем здание могут включить в список объектов культурного наследия после проведения историко-культурной экспертизы.

"До вынесения решения дом находится под охраной государства. Его запрещено сносить, а любые ремонтные и реставрационные работы нужно проводить по согласованию с департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства. При этом исторический облик здания нарушать нельзя", - говорится в сообщении.

Доходный дом был построен в 1891 году по проекту Мечеслава Пиотровича и по заказу купца А.Шешкова.

"Фасады здания выполнены в стиле эклектики с использованием элементов классицизма. Этот памятник имеет и мемориальное значение. Известно, что здесь в 1899-1900 годах жил и работал писатель Антон Чехов. Его квартиру посещали Лев Толстой, Иван Бунин, Владимир Гиляровский, Владимир Немирович-Данченко и другие деятели культуры того времени", - отметил руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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Фасады четырехэтажного дома сохранили исторический облик. Окна каждого этажа имеют свое собственное оформление, стены облицованы рустом. Первый этаж здания сейчас занимают медицинские учреждения, остальные три этажа - жилые. Жилая часть также сохранила первоначальную планировку: на каждом этаже вокруг парадной лестницы размещаются по две квартиры.

За последние семь лет охранный статус в Москве получили 695 памятников. 370 из них - выявленные объекты культурного наследия, 325 - памятники федерального и регионального значения.