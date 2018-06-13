Доходный дом купца Шешкова в центре Москвы получил охранный статус

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Дом купца Шешкова XIX века в Дегтярном переулке центра Москвы признан выявленным объектом культурного наследия, сообщает официальный сайт столичного мэра в среду.
Как говорится в релизе, в дальнейшем здание могут включить в список объектов культурного наследия после проведения историко-культурной экспертизы.
"До вынесения решения дом находится под охраной государства. Его запрещено сносить, а любые ремонтные и реставрационные работы нужно проводить по согласованию с департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства. При этом исторический облик здания нарушать нельзя", - говорится в сообщении.
Доходный дом был построен в 1891 году по проекту Мечеслава Пиотровича и по заказу купца А.Шешкова.
"Фасады здания выполнены в стиле эклектики с использованием элементов классицизма. Этот памятник имеет и мемориальное значение. Известно, что здесь в 1899-1900 годах жил и работал писатель Антон Чехов. Его квартиру посещали Лев Толстой, Иван Бунин, Владимир Гиляровский, Владимир Немирович-Данченко и другие деятели культуры того времени", - отметил руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Фасады четырехэтажного дома сохранили исторический облик. Окна каждого этажа имеют свое собственное оформление, стены облицованы рустом. Первый этаж здания сейчас занимают медицинские учреждения, остальные три этажа - жилые. Жилая часть также сохранила первоначальную планировку: на каждом этаже вокруг парадной лестницы размещаются по две квартиры.
За последние семь лет охранный статус в Москве получили 695 памятников. 370 из них - выявленные объекты культурного наследия, 325 - памятники федерального и регионального значения.