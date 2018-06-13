На строительство тоннеля и развязки в Новой Москве выделено более 27,5 млрд рублей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Объявлен конкурс на выполнение подрядных работ по строительству тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой развязки у транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Столбово" в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Продолжительность строительства не должна превышать 1,5 года с момента подписания государственного контракта. Подведение итогов запланировано на 27 июня. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Организатором конкурса выступает подведомственное департаменту ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства".

Как отмечается, протяженность тоннеля на пересечении магистрали Солнцево-Бутово-Видное с Калужским шоссе составит 1 466 м. Также предусмотрено строительство левоповоротного путепровода с заездом на территорию ТПУ "Столбово" длиной 267,5 м. В зоне трехуровневой развязки проектируемой магистрали с Калужским шоссе будут построены два правоповоротных съезда. В районе ТПУ устроят улично-дорожную сеть, в том числе для общественного транспорта. Вдоль жилой застройки в составе ТПУ построят шумозащитный экран в 92,8 м, переустроят водосток, водопровод, электрические кабели и газопровод.

В октябре прошлого года департамент строительства сообщал, что строительством тоннеля займется ПАО "Мостотрест". Отмечалось, что проектом предусмотрено строительство искусственного сооружения под Калужским шоссе, в створе перспективного тоннеля №1 линии метро и автодороги Солнцево-Бутово-Видное, представляющего собой железобетонную конструкцию с длиной перекрытой части 149 м.