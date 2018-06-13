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Москва

Судоходство на Москве-реке будет запрещено в дни матчей ЧМ-2018

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Запрет движения частных яхт, прогулочных, банкетных, грузовых и других судов в акватории Москвы-реки в районе стадионов "Лужники" и "Спартак" будет действовать в дни матчей ЧМ-2018 в столице, сообщает в среду пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".

"Так, 14, 17, 20, 26 июня, а также 1, 11, 15 июля с 12:00 до 0:00 судам нельзя будет находиться в акватории реки Москва у Лужнецкой набережной от Бережковского до Новоандреевского моста. А 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля - в акватории реки от Спасских мостов (44,7 км) до Строгинского моста (40,5 км), а также в Канале имени Москвы от реки Москва (40,6 км) до Сходненского канала (44 км)", - говорится в сообщении.

Непосредственное перекрытие судового хода будут осуществлять ГИМС МЧС РФ, линейный отдел МВД на водном транспорте и центральное управление Госморречнадзора. При этом доступ к воде получат только суда, которые обслуживают ЧМ-2018, обеспечивают транспортную безопасность и оказывают экстренную медицинскую помощь. Других исключений сделано не будет.

"Руководители судоходных компаний были заранее проинформированы об ограничениях, чтобы они могли заблаговременно спланировать свои бизнес-процессы. Ну а многочисленные гости столицы, фанаты, приехавшие поболеть за любимые команды, могут полюбоваться Москвой с воды в дни, свободные от матчей, ведь здесь совершается порядка 100 рейсов ежедневно", - цитирует пресс-служба руководителя ФГБУ "Канал имени Москвы" Германа Елянюшкина.

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Теги: Москва, ЧМ-2018
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