Двое московских адвокатов получили срок за вымогательство у клиентов $2 млн

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Двое столичных адвокатов осуждены на реальные сроки за вымогательство $2 млн у своих клиентов.

"Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении адвокатов - 56-летнего Анатолия Чадина и 67-летнего Рашита Фаткуллина. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

По ее словам, адвокат Чадин ввел в заблуждение столичного предпринимателя относительно своих возможностей повлиять на ход расследования уголовных дел в интересах его знакомых. Он убедил мужчину, что за вознаграждение в размере $500 тыс. и $1,5 млн поможет с решением проблем. При этом доля самого адвоката будет составлять 5% от суммы.

Своему знакомому адвокату Фаткуллину Чадин позже предложил за вознаграждение в размере 1% от указанной суммы помочь ему. Роль посредника заключалась в непосредственном получении от коммерсанта денежных средств и передаче их Чадину, уточнила Нефедова.

3 июня 2016 года Фаткуллин в одном из столичных офисов получил от мужчины, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, более $1 млн, после чего был задержан.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры Москвы и приговорил Чадина к 5 годам лишения свободы, Фаткуллина - к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима, отметила Нефедова.