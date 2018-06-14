Московским врачам выдадут планшеты с электронными картами больных

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Выезжающих к пациентам на дом столичных врачей начали оснащать планшетами, подключенными к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщает в четверг официальный сайт мэра Москвы.

"С его помощью врач сможет просматривать электронную медкарту пациента, заполнять карту вызова на дом в онлайн-режиме, оформлять заявки на листки нетрудоспособности, льготные рецепты, формировать назначения и записывать на прием к специалистам", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента здравоохранения города Алексея Хрипуна.

По мнению руководителей проекта, новый сервис поможет существенно сократить время на регистрацию вызова и передачу необходимой информации врачам.

"Принятые звонки диспетчер регистрирует в ЕМИАС. Далее вызовы распределяются по врачам, в итоге у доктора на планшете появляется вся необходимая информация", - уточнили в пресс-службе мэра столицы.

В настоящий момент подобные электронные устройства, интегрированные с системой ЕМИАС, используют сотрудники скорой помощи.

В скором времени планшетами обеспечат около 3,5 тысяч московских врачей.