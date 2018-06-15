Вблизи московских мечетей в пятницу ограничат движение транспорта из-за Ураза-байрама

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В связи с проведением религиозных мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам, в Москве в пятницу вводятся временные ограничения движения транспорта вблизи мечетей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы в четверг.

Так, 15 июня с 04:00 до 11:00 вблизи Московской соборной мечети будет перекрыто движение транспорта на улицах Дурова (от проспекта Мира до Олимпийского), Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанская, Гиляровского и в Капельском переулке (от проспекта Мира до Гиляровского). Также закроют съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.

Кроме того, в районе Исторической мечети в это же время закроют для автомобилей Большую Татарскую улицу, Старый и Малый Толмачевские переулки, Климентовский и Озерковский переулки

С 04:00 до 11:00 15 июня ограничат движение по крайней левой полосе улицы Хачатуряна с отменой остановки городского транспорта "Новый Иерусалим".

"Просим горожан с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свои маршруты", - добавили в ЦОДД.