Въезд личного транспорта на "выделенки" на Кутузовском проспекте запретят в выходные

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице в выходные дни, 16 и 17 июня, будут работать только для общественного транспорта. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы в пятницу.

"В Москве в выходные дни отменяется действие выделенных полос, и по ним может проезжать не только общественный транспорт. В связи с закрытием 16-17 июня наземного участка Филевской линии метрополитена и запуска компенсационных автобусных маршрутов, на Кутузовском проспекте и Б.Дорогомиловской улице выделенки продолжат работу в режиме рабочего дня", - пояснил собеседник агентства.

В ЦОДД призывают водителей внимательно смотреть на знаки и не выезжать на выделенные полосы.