Москва

Зацепер погиб на крыше электрички Ярославского направления МЖД

Из-за несчастного случая сбился график движения пригородных поездов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Зацепер погиб на крыше пригородного поезда на Ярославском направлении железной дороги, в связи с инцидентом некоторые электрички следуют с увеличенным интервалом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"Тело погибшего обнаружили на крыше пригородного поезда. Электричка, следовавшая в Москву, была остановлена на остановочном пункте Перловская Ярославского направления МЖД. На место вызвали спасателей. Некоторые электрички Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что путь, где стояла электричка, временно был обесточен, диспетчеры МЖД организовали движение поездов по соседним путям. В сторону Москвы пригородные поезда временно проходили без остановки для посадки и высадки пассажиров платформы Перловская, Тайнинская и Лось. Из Москвы пригородные поезда следовали со всеми предусмотренными расписанием остановками. В настоящее время пригородный поезд продолжил движение.

"Диспетчерский аппарат столичной магистрали принимает все необходимые меры, чтобы ввести пригородные поезда в график", - добавили в пресс-службе.

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Теги: МЖД, Москва
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