Вестибюли четырех станций московского метро закрылись до понедельника

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В связи с проведением ремонтных работ вестибюли четырех станций Московского метрополитена закрылись для пассажиров до 05:30 понедельника, 18 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в ночь на субботу.

Так, для монтажа металлоконструкций навеса над лестничным сходом закрыт вестибюль станции "Третьяковская". Для входа и выхода на станцию можно воспользоваться переходом через станцию "Новокузнецкая".

Также до утра понедельника закрыты южный вестибюль станции "Люблино", северный вестибюль станции "Марьино" и западный вестибюль "Новогиреево". Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями этих станций.

Эти же вестибюли будут закрыты и в следующие выходные. По рабочим дням с 18 по 22 июня вестибюли "Люблино" и "Марьино" будут закрываться с 22:00, "Новогиреево" - с 23:00.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок", - добавили в пресс-службе.

В субботу и воскресенье также не будет движения поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Временные ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада". В обычном режиме линия заработает 18 июня в 05:30.

Компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская", которые будут делать промежуточные остановки у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Эти автобусные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00, интервал движения не превысит 2 минут.

"Помимо ремонта платформ и вестибюлей станций в рамках реконструкции Филевской линии, метрополитену необходимо обновить инфраструктуру, в том числе, пути. Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно. Необходимое двухдневное закрытие наземного участка Филевской линии пройдет уже во второй раз. Первое такое "окно" прошло 26 и 27 мая", - отметили в пресс-службе.

В рамках реконструкции наземного участках Филевской линии к настоящему времени завершен капремонт вестибюлей станции "Кутузовская", отремонтированы четыре платформы на станциях "Фили" и "Студенческая". Реконструкция пассажирской зоны на станциях "Кунцевская", "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская" близится к завершению.