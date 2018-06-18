СК назвал предварительную причину смерти иностранца на западе Москвы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московские следователи разбираются в обстоятельствах смерти приезжего из Грузии, тело которого обнаружено в квартире на западе города, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Вчера днем в квартире по улице Кутузова обнаружено тело гражданина Грузии без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотическим средством", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибшим является 35-летний мужчина, приехавший в РФ в качестве болельщика на Чемпионат мира по футболу.

У него на ногах обнаружено несколько следов от инъекций, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время следователи опрашивают владельца квартиры.

Ранее в СМИ появилась информация, что труп болельщика обнаружен в квартире одного из защитников "Локомотива".

Пресс-служба ФК "Локомотив" не комментирует информацию об этом, но заявила о готовности поддержать своего игрока.

"Мы это не комментируем. Всегда поддержим футболистов", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе клуба в понедельник.