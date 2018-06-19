Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подозреваемой в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе инстанции.

"Судом было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Цуркан Карины Валерьевны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК РФ), уточнили в суде.

В свою очередь, в компании "Интер РАО", где полная тезка арестованной занимает пост члена правления - руководителя блока трейдинга, "Интерфаксу" сообщили, что Цуркан находится в отпуске, отказавшись от дальнейших комментариев

Максимальное наказание, предусмотренное указанной статьей, составляет 20 лет лишения свободы.

Официальной информацией по поводу фабулы уголовного дела "Интерфакс" в настоящее время на располагает.