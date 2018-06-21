Товарные пломбы XV века найдены при перекладке коммуникаций в центре Москвы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Торговые артефакты XV века обнаружили археологи при наблюдении за заменой коммуникаций вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков, где находился снесенный в 1930-х годах Златоустовский монастырь, сообщает в четверг официальный сайт мэра столицы.

"Самая ранняя из находок датируется концом XV - началом XVI века. Это товарная свинцовая пломба одного из немецких княжеств, ее использовали для маркировки текстильной продукции, которую привозили в город на продажу из Западной Европы. Самая поздняя - также товарная пломба из свинца для маркировки текстиля, ее возраст может достигать примерно 150 лет. Специалисты также обнаружили редкий латунный жетон - разрешение на торговлю, выданное в 1858 году, деталь поясного набора из белого металла XVIII-XIX веков и ножны для ножа XVII-XVIII веков", - отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Сообщается, что все обнаруженные артефакты будут тщательно исследованы, после чего пополнят коллекции столичных музеев.

Ранее вблизи Большого и Малого Златоустинских переулков были обнаружены многочисленные предметы быта горожан XVII-XIX веков. Общественное движение "Архнадзор" в свою очередь заявило о высокой ценности находок и попросило мэра Москвы Сергея Собянина остановить работы по благоустройству, чтобы не допустить уничтожения памятников старины. Впоследствии, говорили эксперты, на территории переулков можно будет создать археологический парк.